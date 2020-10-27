Зачем делать анализ ИФА на ковид?

Украинцам стали доступны тесты для выявления антител к SARS-CoV-2 от французского производителя VedaLab.

По заявлению производителя, данный ИФА-тест позволяет быстро узнать, переболел человек коронавирусом или нет. Анализ определяет иммуноглобулины М и G в крови человека. Так, наличие иммуноглобулинов М говорит об острой фазе инфекции (на тесте обозначены как 1).

ИФА-тест для определения COVID-19

Иммуноглобулины G вырабатываются в организме через 10-14 дней после заболевания. Если тест их определяет (обозначается как 2), это означает, что человек переболел и у него есть активный иммунитет к вирусу.

В то же время некоторые ученые считают, что такое чрезмерное внимание к антителам в данном случае неоправданно с научной точки зрения, поскольку коронавирус – это внутриклеточная инфекция. Вирусные частицы находятся внутри клеток, куда антитела попасть не могут.

Против вирусных инфекций работает именно клеточный иммунитет, который обеспечивают Т-лимфоциты. Им под силу распознать и обезвредить инфицированную клетку вместе с вирусом внутри нее. Антитело для этого не предназначено. Кроме того, Т-лимфоциты формируются практически у всех больных с подтвержденным Covid-19, когда антитела – нет. Поэтому наличие антител – это неубедительный критерий для постановки диагноза, поскольку в инфицированном организме они могут и не вырабатываться.

Ранее MedOboz писал, что найден способ повысить точность диагностики COVID-19 до 95%. Это можно сделать благодаря портативному ультразвуковому датчику.