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/ Пульмонология

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Зачем делать анализ ИФА на ковид?

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Украинцам стали доступны тесты для выявления антител к SARS-CoV-2 от французского производителя VedaLab.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает компания "Синтез", которая является производителем и дистрибьютором товаров медицинского назначения.

По заявлению производителя, данный ИФА-тест позволяет быстро узнать, переболел человек коронавирусом или нет. Анализ определяет иммуноглобулины М и G в крови человека. Так, наличие иммуноглобулинов М говорит об острой фазе инфекции (на тесте обозначены как 1).

ИФА-тест для определения COVID-19
ИФА-тест для определения COVID-19. Источник: Fаcеbook компании "Синтез"

Иммуноглобулины G вырабатываются в организме через 10-14 дней после заболевания. Если тест их определяет (обозначается как 2), это означает, что человек переболел и у него есть активный иммунитет к вирусу.

В то же время некоторые ученые считают, что такое чрезмерное внимание к антителам в данном случае неоправданно с научной точки зрения, поскольку коронавирус – это внутриклеточная инфекция. Вирусные частицы находятся внутри клеток, куда антитела попасть не могут.

Против вирусных инфекций работает именно клеточный иммунитет, который обеспечивают Т-лимфоциты. Им под силу распознать и обезвредить инфицированную клетку вместе с вирусом внутри нее. Антитело для этого не предназначено. Кроме того, Т-лимфоциты формируются практически у всех больных с подтвержденным Covid-19, когда антитела – нет. Поэтому наличие антител – это неубедительный критерий для постановки диагноза, поскольку в инфицированном организме они могут и не вырабатываться.

Ранее MedOboz писал, что найден способ повысить точность диагностики COVID-19 до 95%. Это можно сделать благодаря портативному ультразвуковому датчику.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
диагностика
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