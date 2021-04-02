В Украине подтвердили заражение южноафриканским COVID-19: что о нем известно

В Украине заявили о лабораторном подтверждении заражения штаммом коронавируса, который в 2020 году был обнаружен в Южно-Африканской Республике. Подтверждено, что он способен более "эффективно" проникать в организм человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа.

Некоторые ученые предполагают, что южноафриканский мутант может быть устойчивым к вакцинам, но большинство говорят, что это не так. OBOZREVATEL рассказывает подробнее о том, что собою представляет новый для нашей страны тип коронавируса.

Что известно о мутанте COVID-19 из ЮАР в Украине

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов 1 апреля заявил, что в Украине циркулируют два новых штамма коронавируса: британский – по всей территории, а южноафриканский обнаружили в двух областях. По словам министра, оба они являются более агрессивными. В связи с эпидемиологической ситуацией, подчеркнул он, важно соблюдать правила карантина.

В Украине подтвердили заражение южноафриканским штаммом COVID-19

В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) в комментарии OBOZREVATEL сообщили о полученных результатах секвенирования 338 образцов в лаборатории определенной ВОЗ на базе РНЕ (Лондон, Великобритания). Они показали, что мутировавший штамм В.1.351, более известный как южноафриканский, точно зафиксирован в Полтавской области.

На брифинге Минздрава 2 марта Степанов добавил: отличием этого мутанта COVID-19 является то, что он активно распространяется среди молодых людей, без каких-либо сопутствующих заболеваний, и по сравнению с другими штаммами чаще приводит к серьезным заболеваниям.

Еще ранее министр здравоохранения говорил, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса втрое заразнее и поражают не только легкие, но также почки, печень и центральную нервную систему человека.

"Этот штамм отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, втрое большей заразностью, уменьшением доли без симптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью", – сказал он.

Южноафриканський штамм COVID-19 может быстрее распространяться и избегать иммунного ответа

Мнения ученых

Исследователи говорят, что штамм COVID-19 из ЮАР содержит несколько мутаций, которые позволяют ему легче прикрепляться к клеткам человека. Его уже обнаружили в Ботсване, Замбии, Кении и Гамбии, а также в США, Канаде, Австралии, Китае, Израиле и части европейских стран.

Оксфордский иммунолог Джон Белл заявил, что южноафриканский штамм может быть устойчив к вакцинам против коронавируса, пишет The Telegraph.

Однако профессор вакцинологии Шабир Мадхи в комментарии CBS News отметил: нет уверенности в том, что новый штамм сможет "обойти" защиту вакциной, но он полагает, что она может быть менее эффективна.

О дополнительных мутациях в белке-шипе в южноафриканском штамме рассказал доцент кафедры клеточной микробиологии Университета Рединга Саймон Кларк. Он назвал их тревожным фактором, поскольку они "могут сделать вирус менее восприимчивым к иммунному ответу, вызванному вакциной".

Вирусолог из Уорикского университета Лоуренс Янг добавил, что множественные спайковые мутации этого штамма "могут привести к некоторому уходу от иммунной защиты".

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