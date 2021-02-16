В Украине подали на регистрацию вакцину AstraZeneca
Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения (Минздрава) подал заявку о регистрации в Украине вакцины против коронавируса, которую разработали шведско-британская фармкомпания AstraZeneca и Оксфордский университет.
В частности, под обязательство для экстренного медицинского применения. Это произошло 15 февраля, сообщает сайт Центра общественного здоровья.
Отмечается, что в этот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила соответствующий препарат для экстренного применения. Кроме этого, дала зеленый свет на его использование для вакцинации во всем мире в рамках инициативы COVAX.
Известно, что предварительно вакцина от Oxford/AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, странах Европейского Союза и Индии.
В Центре общественного здоровья отмечают, что наше государство получило информацию от COVAX о поставках вакцин от этого производителя в размере от 2,2 до 3,7 млн доз в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тыс. доз препарата от AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.
"Украина заключила контакты на поставку 12 млн доз вакцин против COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия)", – подчеркивают в ЦОЗ.
Напомним: 29 января Президент Владимир Зеленский подписал закон №4613 "О лекарственных средствах", который позволяет ускоренную процедуру регистрации в Украине вакцин против коронавируса, в частности, сокращает ее до пяти дней.
А недавно в ВОЗ дали рекомендации о применении вакцины от AstraZeneca, которую получит и Украина.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайская компания Sinovac подала заявку на государственную регистрацию своей вакцины против коронавируса в Украине.