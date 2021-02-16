В Украине подали на регистрацию вакцину AstraZeneca

Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения (Минздрава) подал заявку о регистрации в Украине вакцины против коронавируса, которую разработали шведско-британская фармкомпания AstraZeneca и Оксфордский университет.

В частности, под обязательство для экстренного медицинского применения. Это произошло 15 февраля, сообщает сайт Центра общественного здоровья.

Отмечается, что в этот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила соответствующий препарат для экстренного применения. Кроме этого, дала зеленый свет на его использование для вакцинации во всем мире в рамках инициативы COVAX.

Вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине

Известно, что предварительно вакцина от Oxford/AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, странах Европейского Союза и Индии.

В Центре общественного здоровья отмечают, что наше государство получило информацию от COVAX о поставках вакцин от этого производителя в размере от 2,2 до 3,7 млн доз в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тыс. доз препарата от AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.

"Украина заключила контакты на поставку 12 млн доз вакцин против COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия)", – подчеркивают в ЦОЗ.

Напомним: 29 января Президент Владимир Зеленский подписал закон №4613 "О лекарственных средствах", который позволяет ускоренную процедуру регистрации в Украине вакцин против коронавируса, в частности, сокращает ее до пяти дней.

А недавно в ВОЗ дали рекомендации о применении вакцины от AstraZeneca, которую получит и Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайская компания Sinovac подала заявку на государственную регистрацию своей вакцины против коронавируса в Украине.

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