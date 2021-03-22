В Украине обнаружена опасная мутация британского коронавируса – ученые

В Украине обнаружили мутацию британского штамма COVID-19. Она считается более опасной и отличается скоростью размножения вируса в клетке и способностью организма человека бороться с болезнью.

Об этом свидетельствуют данные исследования украинского Института молекулярной биологии и генетики, сообщили на странице учреждения в Facebook в понедельник, 22 марта.

В ходе исследования проанализировали 17 образцов вируса из Ивано-Франковской области и два из Киева. У больных с Прикарпатья их отобрали во время вспышки заболеваемости в регионе.

Ученые считают, что нынешний рост заболеваемости коронавирусом может быть вызван комбинацией таких модифицированных британских штаммов. Она также объясняет участившиеся случаи повторного инфицирования и более тяжелое протекание болезни.

"Можно говорить об очень опасной тенденции замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и какими украинцы уже переболели, на новые, мутировавшие штаммы "британца", – отметил директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.

О результатах этого исследования уведомили Совет национальной безопасности и обороны и делегацию Всемирной организации здравоохранения. Также их зарегистрировали в международной базе GISAID.

В ВОЗ подтвердили версию ученых о том, что новая волна болезни была вызвана этим новым для Украины мутировавшим штаммом коронавируса.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, почему ускорился коронавирус и где в Украине нашли британский штамм.

Скриншот. Источник: Facebook Института молекулярной биологии и генетики

Как сообщал OBOZREVATEL, инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская рассказала, что новая мутация коронавируса, которую обнаружили в нашей стране, дает "нестандартный" ответ на привычную терапию и вызывает более тяжелые и продолжительные формы заболевания.

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