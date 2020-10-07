В Украине не было волн коронавируса, – Ляшко

Алексей Титофф Пульмонология 12:03, 7.10.2020 Обновлено: 14:14, 7.10.2020

В Украине пока не было второй волны пандемии коронавируса (COVID-19).

Об этом для "РБК-Украина" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. При этом он пояснил, что под волной следует понимать, пиковую загрузку – до 10 тысяч и более случаев заражении. Где после идет падение до единичных случаев, а затем вновь рост на десятки тысяч в день.

"Например, во Франции, Испании, Германии четко прослеживалась первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8-9 тысяч случаев в сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12-13 тысяч новых случаев). В Украине же есть постепенный рост, с которыми система здравоохранения пока справляется", – отметил Ляшко.

Он добавил, что в Украине с самого начала пандемии наблюдался относительно медленный, но уверенный рост количества случаев, без заметных спадов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко сказал, что в Украине не было первой волны COVID-19.

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