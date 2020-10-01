В Украине не было первой волны коронавируса, – Ляшко

Последний рост количества больных коронавирусом в Украине не свидетельствует о начале так называемой второй волны распространения этого заболевания, поскольку в стране как таковой не было и первой.

Об этом в эфире "Украинского радио" заявил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко. В то же время увеличение новых инфицированных он среди прочего связал и со снятием определенных карантинных ограничений.

Так, по его словам, когда специалисты Министерства здравоохранения и правительство вводили карантин, то говорили, что хотят предотвратить распространение и пиковый рост числа больных за короткий промежуток времени. В частности, чтобы не допустить подъема волны, спуска и снова подъема.

Ляшко заявил, что второй волны COVID-19 в Украине нет, как не было и первой

"И Украине это удалось. У нас не было волны, а постепенный рост, с которыми мы с системой здравоохранения справляемся. Поэтому первой волны как таковой у нас не было", – отметил заместитель главы Минздрава.

Ляшко объяснил, что она была разветвленной: Украина поднялась на определенный уровень заболеваемости, при этом присутствовали незначительные колебания, но в достаточно длительный период времени.

Санврач добавил, мол, если посмотреть на Францию, Испанию, Германию, Великобританию, то там четко прослеживается вторая волна: когда в марте-апреле в странах регистрировалось 8-9 тысяч случаев в сутки, летом это количество снизилось до 200-500, а ныне сообщается о 12-13 тысячах.

"И это волна, когда есть пиковая загрузка до 10 тысяч, потом опускается к редким случаям, и затем вновь выходит на десятки тысяч в день", – подчеркнул Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже в ближайшие месяцы количество больных COVID-19 может колебаться от 7 до 9 тысяч случаев в день, заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в стране Ярно Хабихт.

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