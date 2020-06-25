В Украине начнут использовать препарат от COVID-19, ставший научным прорывом

Министерство здравоохранения добавило препарат деексаметазон из группы кортикостероидных гормонов в список лекарственных средств, которые можно использовать при коронавирусе.

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О внесении соответствующих изменений в протокол лечения COVID-19 в Украине рассказал на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Был рассмотрен вопрос о внесении дополнительных лекарственных средств, то есть расширении протокола, которое основывается на нашем опыте и клинических испытаниях других стран", – сказал он.

Коронавирус в Украине будут лечить в том числе новым препаратом

Министр добавил, что обновление стандартов оказания медицинской помощи при COVID-19 в национальном протоколе направлено на то, чтобы лечение этой инфекции было более эффективным.

"Чтобы лечить человека как можно быстрее, чтобы количество выздоровевших лиц постоянно увеличивалась, а летальных случаев – уменьшалось", – добавил Степанов.

Отметим, что дексаметазон – это стероидный препарат, который используется еще с 1960 года как противовоспалительное средство, а также для лечении некоторых видов рака.

Степанов сообщил о внесении дексаметазона в протокол лечения COVID-19 в Украине

Первые результаты исследования препарата показали, что среди инфицированных, находящихся на искусственной вентиляции легких, риски смерти снизились с 40% до 28%. Тогда как у тех, которые нуждались в кислороде, – с 25% до 20%.

Правда, улучшений у пациентов, которые не нуждались в кислороде или механической вентиляции легких, улучшений из-за использования дексаметазона не наблюдалось. Медики отмечают, что это препарат, который используется именно в случае критических состояний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Препарат дексаметазон снизил смертность у пациентов с COVID-19, которые находились на аппарате искусственной вентиляции легких.

Несмотря на то, что эффективность дексаметазона при борьбе с COVID-19 – это предварительный вывод, производство этого медикамента стоит нарастить уже сейчас, заявили в ВОЗ.

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