В Украине начались испытания лекарств против COVID-19, – Степанов

Алексей Титофф Пульмонология 10:17, 18.09.2020 Обновлено: 10:26, 18.09.2020

В Украине начались клинические испытания четырех лекарственных средств против коронавируса (COVID-19).

Об этом на брифинге в пятницу, 18 сентября, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

"Сейчас в мире проводится около двух тысяч разных клинических исследований специфической терапии, направленных на борьбу с эпидемией. В Украине проводят испытания четырех лекарственных средств. Минздрав постоянно обновляет протокол лечения коронавируса, учитывается зарубежный и отечественный опыт", – сообщил чиновник.

Степанов добавил, что 17 сентября подписал указ, который утвердил новый протокол предоставления помощи при коронавирусе.

Напомним, что по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, в Украине официально подтверждены 169 472 случая коронавирусной инфекции. Из них 3228 – обнаружены за прошедшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Максим Степанов рассказал, где Украина возьмет вакцины от COVID-19.

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