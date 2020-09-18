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/ Пульмонология

В Украине начались испытания лекарств против COVID-19, – Степанов

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В Украине начались клинические испытания четырех лекарственных средств против коронавируса (COVID-19).

Об этом на брифинге в пятницу, 18 сентября, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

"Сейчас в мире проводится около двух тысяч разных клинических исследований специфической терапии, направленных на борьбу с эпидемией. В Украине проводят испытания четырех лекарственных средств. Минздрав постоянно обновляет протокол лечения коронавируса, учитывается зарубежный и отечественный опыт", – сообщил чиновник.

Степанов добавил, что 17 сентября подписал указ, который утвердил новый протокол предоставления помощи при коронавирусе.

Напомним, что по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, в Украине официально подтверждены 169 472 случая коронавирусной инфекции. Из них 3228 – обнаружены за прошедшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Максим Степанов рассказал, где Украина возьмет вакцины от COVID-19.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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