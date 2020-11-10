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/ Пульмонология

В Украине изменилось течение коронавируса: инфекционист раскрыла детали

  • Изменения медики замечают в спектре тяжелых пациентов с COVID-19

  • В частности, такое течение болезни наблюдается у людей до 50-60 лет

  • По словам Голубовской, ранее врачи не сталкивались с подобным заболеванием

12.9т
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Буквально за последний месяц течение коронавирусной инфекции в Украине заметно изменилось, причем в худшую сторону.

Об этом в интервью "Гордону" рассказала украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская. По ее словам, изменился именно спектр тяжелых пациентов с диагностированным COVID-19.

"У нас сейчас все больше и больше людей до 50-60 лет очень тяжелых. А пожилые могут спокойно выздороветь. Течение болезни стало более длительным, затягивается температурный, лихорадочный период", – пояснила она.

Течение коронавируса в Украине ухудшилось, – Голубовская

Течение коронавируса в Украине ухудшилось, – Голубовская

Голубовская отметила, что медики выписывают больных из стационара как положено: выдерживая все сроки, оставляя в больницах несколько дней без жаропонижающих. Однако, когда пациенты возвращаются домой, то у них начинаются "повторные волны лихорадки под 39 градусов". Так, врачи вынуждены опять их госпитализировать.

"В общем, мы никогда с таким не сталкивались. Кроме того, само заболевание очень изнурительное, тяжелое. Пациент болеет долго, особенно, когда требуется тяжелая респираторная поддержка", – добавила медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская выступила за локдаун в Украине из-за коронавируса и пояснила, почему это необходимо.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
Тег
Коронавирус
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