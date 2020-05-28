В Украине есть эффективный препарат от СOVID-19: врач рассказала, почему им почти не лечат

В Украине эффективным в лечении COVID-19 оказалось лекарство против артрита тоцилизумаб, однако оно очень дорогостоящее, а государство не обеспечивает им больных.

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Об этом "Апострофу" рассказала врач-инфекционист Киево-Святошинской центральной районной больницы Ольга Вознюк. По ее словам, пациенты в реанимационном состоянии, которые получали этот препарат, выживают.

Вознюк отметила, что стоимость лекарства ранее составляла от 8 до 12 тысяч гривен, в начале пандемии цена выросла до 16 тысяч, а сейчас однократная доза стоит 50-70 тысяч гривен.

"Мы обходились одной дозой для тяжелых пациентов, чтобы дать им шанс выжить. И этот препарат даже больше необходим для инфекционных реанимаций, чем аппарат ИВЛ. Это лично мое мнение, как практикующего тяжелых пациентов с COVID-19. Не каждый пациент или его родственники могут позволить себе потратить такие огромные деньги. Например, нашему сотруднику мы в больнице и через Facebook собирали деньги на тоцилизумаб", – рассказала врач.

Как отмечает издание, в украинских протоколах тоцилизумабом рекомендуют лечить пациентов из групп риска при угрозе тяжелого течения заболевания или если болезнь быстро прогрессирует.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Великобритания и Израиль заявили об эффективности лечения COVID-19 "Ремдесивиром". В обеих странах проходят клинические испытания лекарства.