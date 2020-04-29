В Украине для лечения коронавируса применят новое лекарство: как оно действует

В Украине при лечении коронавируса теперь будут использовать еще и гепарин. Он поможет устранить тромбоэмболические осложнения, которые стали проявляться у больных COVID-19.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что протоколы лечения были изменены в соответствии с мировой практикой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Мы наблюдаем при коронавирусной болезни большое количество тромбоэмболических осложнений. Наши специалисты, которые составляют протоколы, обратили на это внимание, посмотрели протоколы других стран, в том числе США, европейских стран, пообщались со своими коллегам. Было решено ввести в протокол гепарин", – сказал глава ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов заявил, что Минздрав Украины ищет возможности, в том числе при помощи дипломатических каналов, для закупки в США препарата "Ремдесивир", который применяют для лечения коронавируса COVID-19. Это лекарство уже внесено в протокол лечения в нашей стране.