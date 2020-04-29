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/ Пульмонология

В Украине для лечения коронавируса применят новое лекарство: как оно действует

3.1т
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В Украине при лечении коронавируса теперь будут использовать еще и гепарин. Он поможет устранить тромбоэмболические осложнения, которые стали проявляться у больных COVID-19.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что протоколы лечения были изменены в соответствии с мировой практикой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лекарство от коронавируса

Лекарство от коронавируса

Украинские новости

"Мы наблюдаем при коронавирусной болезни большое количество тромбоэмболических осложнений. Наши специалисты, которые составляют протоколы, обратили на это внимание, посмотрели протоколы других стран, в том числе США, европейских стран, пообщались со своими коллегам. Было решено ввести в протокол гепарин", – сказал глава ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов заявил, что Минздрав Украины ищет возможности, в том числе при помощи дипломатических каналов, для закупки в США препарата "Ремдесивир", который применяют для лечения коронавируса COVID-19. Это лекарство уже внесено в протокол лечения в нашей стране.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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