В Украине будут лечить постковидный синдром: Голубовская раскрыла детали

Министерство здравоохранения Украины создаст группу по подготовке к реабилитации пациентов, которые не восстановились после коронавируса (COVID-19).

Об этом в эфире ZIK рассказала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. Она отметила, что в рабочую группу войдут иммунологи, кардиологи, невропатологи, психиатры и другие специалисты.

"Я очень рада, что министр Максим Степанов нас послушал, и на сегодняшний день в Министерстве формируется рабочая группа по разработке направления реабилитации больных с так называемым постковидным синдромом", – сказала врач.

Она добавила, что группа медиков будет создавать программы реабилитации в разных направлениях. Голубовская подчеркнула, что люди, которые не тяжело перенесли болезнь часто страдают более тяжелым постковидным синдромом, чем тяжелые пациенты.

"Есть люди с марта месяца, с первой волны, которые до сих не ощущают себя здоровыми", – сказала врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Голубовская назвала препарат, который спасает жизни украинцев от COVID-19.