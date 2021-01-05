В Турции разработали прибор, определяющий коронавирус за 10 секунд

В Турции разработали прибор Diagnovir, который диагностирует коронавирус (COVID-19) за десять секунд на основе образца слюны из ротовой полости.

Устройство создали в Национальном исследовательском центре нанотехнологий Билькентского университета. По заверению ученых, прибор дает точный результат на 99%.

"Это система диагностики, которая изменяет цвет свечения в присутствии вируса, таким образом обнаруживая вирусы с высокой избирательностью. В этой системе патогены обнаруживаются в течение 10 секунд путем динамического получения флуоресцентного сигнала через чип обнаружения патогенов, разработанный специально для биосенсорного устройства", – пояснили авторы разработки.

Ученые отметили, что образец, взятый у пациента, смешивается со специальным раствором и наносится на чип обнаружения патогенов. Если же в окружающей среде биосенсорное устройство обнаруживает патоген, то их присутствие с высокой точностью определяется с помощью флуоресцентного сигнала.

Прибор Diagnovir. Источник: Скриншот

"В отличие от обычно используемых тестов ПЦР, система основана не на репликации образца, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов. В системе используются оптические и электронные модули, обеспечивающие как точное обнаружение вирусов, так и высокую селективность обнаружения, а также знания высокого уровня в области биотехнологии и материаловедения. Система показала 99% успех в обнаружении вирусов в проведенных доклинических исследованиях", – заверили исследователи.

В Турции намерены ввести прибор в серийное производство в течение 2 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда ученых разработали систему, которая будет способна выявлять наличие коронавируса в воздухе в закрытых помещениях.

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