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/ Пульмонология

В теле человека найден катализатор тяжелой формы коронавируса

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Ученые выявили связь между коронавирусом и заболеванием десен, что в итоге может привести к летальному исходу для пациента.

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К такому мнению пришли исследователи из Калифорнии и Бразилии, пишет Daily Mail.

По их данным, заболевания десен связаны с болезнями сердца и хроническими заболеваниями легких, а это грозит тяжелой формой COVID-19 или смертью.

Высокий уровень белка способствует осложнениям при коронавирусе

Высокий уровень белка способствует осложнениям при коронавирусе

Ученые обнаружили, что пациенты с коронавирусом и высоким уровнем иммунного белка (интерлейкин-6 или IL-6), чаще страдают заболеванием десен и соответственно чаще нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких.

Болезнь десен вызывают бактериями, которые оседают в деснах.

Чтобы бороться с ними, организм наращивает выработку различных иммунных клеток, включая IL-6. Однако они приводят к разрушению костей и тканей, а в случае попадания в сосуды, расширяют их, что приводит к повышению артериального давления.

Чтобы снизить уровень белка, ученые рекомендуют проводить глубокую чистку десен.

Как заболевания десен сказываются на здоровье пациентов с коронавирусом

Как заболевания десен сказываются на здоровье пациентов с коронавирусом

Ранее OBOZREVATEL писал об исследовании, которое показало, что коронавирус может приводить к таким осложнениям у пациентов, как бред, инсульт, повреждение нервов и воспаление головного мозга.

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Автор
Юрий Сергиенко Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Тег
исследование
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