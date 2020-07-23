В телах умерших от COVID-19 обнаружены неожиданные изменения

Патологоанатомы из университета LSU Health в Новом Орлеане заметили изменения в телах умерших от коронавируса (COVID-19).

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Как пишет EurekAlert, серия вскрытий показала, что коронавирус, вероятно, не вызывает типичное поражение сердечной мышцы (миокардит), как считалось ранее, а воздействует на орган иначе.

Патологоанатомы заметили изменения в телах умерших от коронавируса

Команда патологоанатомов обнаружила, что коронавирус вызывает гибель отдельных клеток в сердечной мышце. При этом SARS-CoV-2, в отличие от первого коронавируса SARS, не присутствует в клетках сердечной мышцы. Специалисты обнаружили вирусную инфекцию в клетках мелких кровеносных сосудов.

Вскрытие проводилось 22 пациентам, умершим от коронавируса – 10 мужчинам и 12 женщинам в возрасте от 44 до 79 лет. У большинства было высокое кровяное давление, у половины – диабет 2-го типа, 41% страдал от ожирения.

По словам профессора Ричарда Вандера Хайде, исследователи выдвинули несколько теорий, требующих дальнейшего изучения. Он считает, что это поможет лучше понимать болезнь и, как следствие, назначать эффективное лечение.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцина от коронавируса, разработанная в Оксфордском университете и в компании AstraZeneca, показала обнадеживающие результаты при тестировании на людях.