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/ Пульмонология

В США заявили, что "британский" мутант COVID-19 может не распознаваться тестами

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Тесты на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат у человека, зараженного новым "британским" его штаммом. Так происходит в случаях, если мутация происходит в части генома вируса, оцениваемой этим тестом.

С таким предупреждением выступило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом говорится в заявлении на его официальном сайте.

По словам специалистов, вирус SARS-CoV-2 может со временем мутировать, что приводит к генетическим изменениям в популяции циркулирующих вирусных штаммов, как это видно на примере варианта мутанта B.1.1.7, обнаруженного в Британии.

В США заявили, что тесты могут не распознавать "британский" мутант COVID-19

В США заявили, что тесты могут не распознавать "британский" мутант COVID-19

В FDA отметили, что ложноотрицательные результаты могут быть получены с любым молекулярным тестом для обнаружения коронавируса.

"FDA принимает дополнительные меры для обеспечения точности разрешенных тестов, сотрудничая с их разработчиками и проводя постоянный анализ данных для оценки всех разрешенных в настоящее время молекулярных тестов", – говорится в сообщении.

Доктор медицины Стивен М. Хан подчеркнул: FDA намерено довести, что утвержденные тесты и дальше будут давать точные результаты для пациентов. Он также добавил, что данные свидетельствуют о том, что санкционированные в настоящее время вакцины против COVID-19 все еще могут быть эффективны против этого штамма.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 19-21 января направит образцы тестирований на COVID-19 для их проверки специалистами Всемирной организации здравоохранения на наличие "британского" мутанта вируса.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США
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