В США засомневались в отчете об эффективности вакцины AstraZeneca

Агентство здравоохранения США выразило сомнение в надежности данных испытаний вакцины против COVID-19, проведенных AstraZeneca.

В ведомстве сообщили, что возможно AstraZeneca предоставила неполную информацию об эффективности своей вакцины в ходе крупномасштабных испытаний в Штатах, передает Reuters.

Отмечается, что промежуточные данные производителя лекарств показали результаты испытаний лучше, чем ожидалось, и поставили под сомнение план по получению разрешения на экстренное использование вакцины в США в ближайшие недели.

Вакцина, разработанная в Оксфордском университете (Британия), показала эффективность 79% в предотвращении симптоматических заболеваний. И согласно имеющимся данным, не вызвала повышенного риска образования тромбов.

Однако американский Совет по контролю за безопасностью данных (DSMB) "выразил обеспокоенность тем, что AstraZeneca могла включить устаревшую информацию из этого исследования, которая дала бы неполное представление об эффективности".

"Мы настоятельно призываем компанию работать с DSMB, чтобы проанализировать данные об эффективности и как можно быстрее опубликовать самые точные и актуальные данные", – говорится в сообщении Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID).

В компании AstraZeneca ответили, что разрешение и правила использования вакцины в США будут определены после тщательного анализа данных независимыми консультативными комитетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд европейских стран приостановил использование вакцины AstraZeneca после редких случаев возникновения тромбов у некоторых вакцинированных людей.

Позднее Европейское агентство по лекарственным средствам опубликовало отчет, в котором препарат назвали безопасным и эффективным.