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/ Пульмонология

В США выпустили ряд домашних тестов на COVID-19: можно ли им доверять

  • Самый дешевый вариант домашнего теста стоит $109, а самый дорогой – $155

  • Сначала необходимо заполнить анкету или пройти онлайн-консультацию

  • Все домашние тесты, разрешенные FDA, являются молекулярными

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По состоянию на 1 октября в США девять компаний продают разрешенные домашние тесты для обнаружения коронавируса (COVID-19).

Как пишет GoodRx, самый дешевый вариант стоит $109, а самый дорогой тест – $155.

Сначала необходимо заполнить анкету или пройти онлайн-консультацию, чтобы в первую очередь оценить риск COVID-19. Затем пациенту отправят тест вместе с инструкциями по сбору образца. Провайдер или компания сообщит результаты и последующие шаги через приложение, электронную почту или по телефону.

Существует два основных типа тестов на коронавирус

Существует два основных типа тестов на коронавирус. Источник: pixabay.com

pixabay.com

Существует два основных типа тестов на коронавирус: молекулярные и серологические тесты. Молекулярные тесты обнаружат генетический материал COVID-19 в образцах пациентов. Серологические тесты направлены на обнаружение антител в крови.

Все домашние тесты, разрешенные Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA), являются молекулярными. В настоящее время нет доступных тестов на антитела, разрешенных FDA.

Управление заявило, что работало с компанией LabCorp, чтобы гарантировать, что данные, полученные в результате сбора образцов на дому, будут такими же безопасными и точными, как и сбор данных в кабинете врача, больнице или другом месте тестирования.

Компания Vault утверждает, что их тест очень чувствителен к наличию SARS-CoV-2: 98% тестов дают положительный или отрицательный результат, и только 2% тестов дают неубедительный результат.

Vitagene заявляет на своем сайте, что их тест на коронавирус имеет чувствительность 99,99% и специфичность 100%. Компания Phosphorus рекламирует чувствительность 98,3% и специфичность 98,8%.

При этом важно помнить, что данные тесты разрешены только на время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения и не прошли тщательный анализ, который обычно проводит FDA.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России назвали тесты на антитела к COVID-19 "пустой тратой денег".

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
Коронавирус
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