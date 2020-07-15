В США вакцина от COVID-19 прошла успешные испытания на людях: дала сильную иммунную реакцию

Потенциальная вакцина от коронавируса mRNA-1273 биотехнологической компании Moderna из США прошла успешные испытания на людях.

На ранней стадии исследований она вызвала сильную иммунную реакцию у всех 45 пациентов, сообщает CNBC. После обнародования этих данных акции компании подскочили более чем на 16 процентов.

В ходе испытаний пациенты произвели нейтрализующие антитела, которые, по мнению ученых, являются важными для формирования иммунитета от новой коронавирусной инфекции. Оценка сроков сохранения иммунных реакций еще продолжается.

Участников испытаний делили на три группы, каждая из которых получила соответственно по две дозы 25, 100 или 250 мкг вакцины.

"После двух прививок вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех участников всех групп", – заявили в компании.

Кроме того, уровень нейтрализующих антител у пациентов группы, которая получила 250 мкг дозы, был в четыре раза выше, чем у пациентов, которые уже вылечились от COVID-19.

В целом участники испытаний mRNA-1273 перенесли хорошо, однако более чем половина сообщила о легких или умеренных симптомах, включая усталость, боль в мышцах или боль в месте инъекции.

Следующий этап испытаний вакцины на людях планируют начать 27 июля. Тогда 30 тысяч человек дважды получат по 100 мкг потенциальной вакцины: в первый день испытаний и еще через 29 дней. При этом некоторым из пациентов будут давать плацебо. За участниками испытаний будут наблюдать в течение года.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в США разработали вакцину от COVID-19 в таблетках вместо инъекций.