В США разработали вакцину от коронавируса в таблетках: готовятся испытания на людях

В США разработали вакцину от COVID-19 в таблетках вместо инъекций.

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Как рассказал Daily Mail врач-иммунолог Шон Такер из Сан-Франциско, миллионы доз новой вакцины могут быть произведены к концу года.

Вакцина от COVID-19 в таблетках проходит испытания pixabay.com

По его словам, вакцина сделана из мертвого аденовируса, одной из причин простуды, в который команда Такера включила некоторые гены из COVID-19.

Сейчас вакцина проходит лабораторные испытания на пригодность к производству. Испытания на мышах уже проведены, и их результаты были многообещающими.

На начало июля запланированы испытания на людях, уже отбираются кандидаты.

Вместе со своей командой из восьми человек доктор Такер работает с января без выходных, чтобы предложить эффективную вакцинацию в виде таблеток.

Как сообщал OBOZREVATEL, живые вакцины от туберкулеза и даже полиомиелита могут давать неспецифический защитный эффект от коронавируса, благодаря стимуляции врожденного иммунитета.

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