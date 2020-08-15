В США разрабатывают штамм нового коронавируса

В США сообщили, что разрабатывают штамм нового коронавируса, который может быть введен добровольцам для проверки эффективности экспериментальных вакцин.

Как сообщает Euro News, создает новый штамм Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).

"Начал проект по производству штамма, который при необходимости может быть использован для разработки модели экспериментальной инфекции человека", – рассказал глава учреждения Энтони Фаучи.

Отмечается, что в настоящее время добровольцы, участвующие в испытаниях вакцины, получают экспериментальный препарат или плацебо. После они наблюдаются в течение месяцев или даже лет, чтобы определить, не заражены ли они этим вирусом естественным образом.

Недостатком такого метода является время, и с начала пандемии COVID-19 были призывы выбрать более быстрый путь, который уже используется для испытаний вакцин от гриппа, малярии, брюшного тифа, лихорадки денге и холеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США дали неутешительный прогноз об эффективности вакцины от COVID-19.

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