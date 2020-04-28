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/ Пульмонология

В США раскупили препарат от изжоги для лечения коронавируса

3.8т
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В США местные жители стали массово раскупать лекарство от изжоги после того, как выяснилось, что больницы тестируют препарат как возможное лечение коронавируса.

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Оказалось, что большинство выживших пожилых людей с диагнозом COVID-19 в Китае принимали "Фамотодин", об этом сообщили китайские врачи, передает DailyMail.

Внезапный спрос на "Фамотидин" произошел после того, как распространились слухи о том, что больницы Нью-Йорка тестируют препарат от изжоги как средство от коронавируса. Northwell Health проверил "Фамотидин", продаваемый под торговой маркой Pepcid в США и Великобритании, на 11174 пациентах, включая 187, которые были в критическом состоянии.

В США раскупают препарат от изжоги, который тестируют для лечения коронавируса

В США раскупают препарат от изжоги, который тестируют для лечения коронавируса

Исследование лекарства решили провести после того, как врачи в Китае обнаружили, что выжившие пожилые люди его принимали. Несмотря на то, что каждый пятый пациент с COVID-19 старше 80 лет умирал, те, кто принимал таблетки "Фамотидина" имели более высокую выживаемость.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американские врачи тестируют дешевое средство от изжоги "Фамотидин", как лекарство против коронавируса COVID-19.

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Тема
Коронавирус
Место
США
Теги
лекарства болезнь
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