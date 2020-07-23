В США похвастались созданием нового препарата от COVID-19: детали исследования

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США) заявили о создании нового препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусом.

По их словам, это лекарство – некий коктейль мощных антител, которые способны помочь организму быстрее и эффективнее справиться с болезнью. Результаты исследования опубликовал журнал Nature.

Отмечается, что антитела были собраны от 60 пациентов, госпитализированных с тяжелой формой коронавируса. В ходе эксперимента специалисты обнаружили 61 тип антител, которые вырабатываются при борьбе организма с заражением. Десять из них во время исследования якобы продемонстрировали "изысканную силу" для нейтрализации COVID-19.

Ученые из США заявили о создании нового препарата от коронавируса

В частности, исследования на клетках показали, что антитела убивают коронавирус, а эксперименты с хомяками – что инфузия одного из наиболее сильных антител защищала животных от болезней.

"Мы предполагаем, что они (антитела) могут быть использованы для профилактики или лечения SARS-COV-2. Будем искать лечение на ранних стадиях заболевания, особенно среди тех, кто подвержен риску развития серьезных заболеваний, таких как пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями", – заявил профессор медицины в Колумбии Дэвид Хо, подчеркнув, что когда антитела вводили хомякам, то ученым удавалось полностью ликвидировать вирус из легочных тканей.

По мнению руководителя исследования, сперва препарат мог бы полностью заменить вакцину. В частности, Хо предлагает осуществлять поставки в дома престарелых, чтобы защитить их, как группу риска.

"Использование коктейля из разных антител поможет предотвратить устойчивость вируса к лечению", – добавил ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство США заплатит $1,95 млрд за производство и доставку 100 млн доз будущей вакцины от коронавируса компаниям Pfizer и BioNTech.