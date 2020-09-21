В США по ошибке "признали", что коронавирус передается по воздуху

На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) "по ошибке" опубликовали обновленные рекомендации, в которых говорилось, что коронавирус передается по воздуху.

Новые данные были обнародованы в пятницу, 18 сентября, но уже 21 сентября их удалили, пишет CNN.

В США обновили рекомендации по коронавирусу и удалили их

В обновленном тексте, как и в старом, было сказано, что вирус распространяется между людьми, которые находятся на расстоянии менее 1,8 метра друг от друга.

"Появляется все больше свидетельств того, что капли и частицы в воздухе могут оставаться в воздухе и вдыхаться другими людьми, а также преодолевать расстояния более 1,8 метров (например, во время хорового пения, в ресторанах или на занятиях фитнесом). Обычно в помещении без хорошей вентиляции этот риск увеличивается", – было сказано в новых рекомендациях.

Обновления были удалены в понедельник, 21 сентября. Как пояснил представитель CDC Джексон Макдональд, черновой вариант рекомендаций был опубликован по ошибке.

"Черновой вариант предлагаемых изменений этих рекомендаций был ошибочно опубликован на официальном сайте агентства. CDC сейчас обновляет свои рекомендации о передаче SARS-CoV-2 воздушным путем. После того, как этот процесс будет завершен, рекомендации будут обновлены", – отметил он.

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