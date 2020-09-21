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/ Пульмонология

В США по ошибке "признали", что коронавирус передается по воздуху

  • Обновление по ошибке опубликовали на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний

  • Спустя несколько дней статью удалили и пояснили причины

  • Рекомендации касались распространения коронавируса по воздуху

1.2т
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На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) "по ошибке" опубликовали обновленные рекомендации, в которых говорилось, что коронавирус передается по воздуху.

Новые данные были обнародованы в пятницу, 18 сентября, но уже 21 сентября их удалили, пишет CNN.

В США обновили рекомендации по коронавирусу и удалили их

В США обновили рекомендации по коронавирусу и удалили их

В обновленном тексте, как и в старом, было сказано, что вирус распространяется между людьми, которые находятся на расстоянии менее 1,8 метра друг от друга.

"Появляется все больше свидетельств того, что капли и частицы в воздухе могут оставаться в воздухе и вдыхаться другими людьми, а также преодолевать расстояния более 1,8 метров (например, во время хорового пения, в ресторанах или на занятиях фитнесом). Обычно в помещении без хорошей вентиляции этот риск увеличивается", – было сказано в новых рекомендациях.

Обновления были удалены в понедельник, 21 сентября. Как пояснил представитель CDC Джексон Макдональд, черновой вариант рекомендаций был опубликован по ошибке.

"Черновой вариант предлагаемых изменений этих рекомендаций был ошибочно опубликован на официальном сайте агентства. CDC сейчас обновляет свои рекомендации о передаче SARS-CoV-2 воздушным путем. После того, как этот процесс будет завершен, рекомендации будут обновлены", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские ученые пришли к выводу, что переболевшие коронавирусом женщины могут передавать антитела к COVID-19 новорожденным при грудном вскармливании.

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Автор
Юрий Сергиенко Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
США
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