В США официально разрешен первый препарат от коронавируса

Виктор Литвиненко Пульмонология 14:41, 23.10.2020

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение ремдесивира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Препарат с торговым названием Veklury стал первым одобренным лекарственным средством от COVID-19, сообщается на сайте организации.

Важно отметить, что это разрешение распространяется только на пациентов, которых нужно госпитализировать, то есть у кого есть соответствующие симптомы или лабораторно подтвержденный ковид.

Ремдесивир разрешен для лечения COVID-19
www.wsoctv.com

Американская биофармацевтическая компания Gilead, разработавшая ремдесивир, наращивает объемы производства для обеспечения нужного количество лекарства.

MedOboz ранее писал, что в ходе глобальных испытаний вакцины от COVID-19, которую разработали компания AstraZeneca и Оксфордский университет, умер один из участников.

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

Зеленский назвал лечение COVID-19 в Украине одним из лучших в Европе

Путин об экономике Украины: такое падение, как будто у них не одна пандемия прошла

"Слуга народа" прозрел после поездки на Донбасс и признал, что стреляют каждый день

Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину против COVID-19

Зеленский назвал "какого-то политика" поверхностным, процитировав свои же слова