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/ Пульмонология

В США официально разрешен первый препарат от коронавируса

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение ремдесивира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Препарат с торговым названием Veklury стал первым одобренным лекарственным средством от COVID-19, сообщается на сайте организации.

Важно отметить, что это разрешение распространяется только на пациентов, которых нужно госпитализировать, то есть у кого есть соответствующие симптомы или лабораторно подтвержденный ковид.

Ремдесивир разрешен для лечения COVID-19
Ремдесивир разрешен для лечения COVID-19. Источник: www.wsoctv.com

Американская биофармацевтическая компания Gilead, разработавшая ремдесивир, наращивает объемы производства для обеспечения нужного количество лекарства.

MedOboz ранее писал, что в ходе глобальных испытаний вакцины от COVID-19, которую разработали компания AstraZeneca и Оксфордский университет, умер один из участников.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
лекарства
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