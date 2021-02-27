В США одобрили вакцину против COVID-19 компании Johnson & Johnson

Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США одобрило к применению вакцину против коронавируса (COVID-19) компании Johnson & Johnson.

Как сообщает CNN, препарат рекомендован для лиц старше 18 лет. Отмечается, что вакцина станет третьей разрешенной к применению в США. При этом нужно будет сделать всего лишь одну прививку, вместо привычных двух. К тому же ее можно хранить в обычном холодильнике. В Штатах уже разрешены вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.

Препарат, произведенный подразделением вакцинации Johnson & Johnson, прошел расширенные клинические испытания на более чем 44 тысячах человек в США, Южной Африке и Латинской Америке.

Во всем мире его общая эффективность в предотвращении умеренных и тяжелых заболеваний составила 66%. В США эта эффективность составила 72%, а эффективность в предотвращении тяжелых заболеваний составила 85%. Ни один из тех, кто получил вакцину, не умер от COVID-19 во время испытания.

Добавим, что вакцина Johnson & Johnson отличается от вакцин Pfizer и Moderna. Последние производятся с использованием новой технологии, использующей генетический материал, называемый матричной РНК или мРНК.

Вакцина J&J использует вирус простуды под названием аденовирус 26. Он был генетически модифицирован, поэтому он не может воспроизводиться в организме. Вместо этого он заражает несколько клеток в руке при инъекции, неся генетический код небольшой части коронавируса. Затем эти клетки производят материал, который для иммунной системы выглядит как кусочки вируса, стимулируя иммунный ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство Бахрейн стало первой страной мира, где одобрили вакцину против коронавируса компании Johnson & Johnson.