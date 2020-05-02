В США одобрили первое лекарство от коронавируса: что известно о препарате

В США официально одобрили применение в экстренных случаях экспериментального препарата "Ремдесивир" (Remdesivir) при коронавирусной инфекции COVID-19.

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Как сообщает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), "Ремдесивир" в ходе клинических исследований сократил период выздоровления у ряда пациентов, однако полной информации о его эффективности и безопасности пока нет.

Препарат разрешается применять взрослым и детям, госпитализированным с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии (при развившейся дыхательной недостаточности).

"Ремдесивир" будет применяться только при тяжелом течении болезни

"Ремдесивир" разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. в 2015 году. Препарат испытывался и применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения коронавирусных инфекций SARS и MERS.

"Мы хотим поблагодарить сотрудников, которые привели "Ремдесивир" к этому моменту, и многим нашим людям, которые были частью этого", – сказал гендиректор Gilead Sciences Дэниел О'Дэй.

Компания подарит больницам США 1,5 млн флаконов препарата.

Предварительные результаты исследования, проведенного властями США, показывают, что пациенты, которым давали "Ремдесивир", восстановились на 31% быстрее, чем пациенты, которым в рамках исследования давали плацебо.

По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) Энтони Фаучи, хотя улучшение на 31% не кажется полной победой, но это очень важное доказательство того, что лекарство может блокировать коронавирус.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что исследование "Ремдесивира" началось 21 февраля, в нем приняли участие 1063 человека в 68 клиниках в США, Европе и Азии.