Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

В США одобрили первое лекарство от коронавируса: что известно о препарате

16.5т
Читать материал на украинском

В США официально одобрили применение в экстренных случаях экспериментального препарата "Ремдесивир" (Remdesivir) при коронавирусной инфекции COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), "Ремдесивир" в ходе клинических исследований сократил период выздоровления у ряда пациентов, однако полной информации о его эффективности и безопасности пока нет.

Препарат разрешается применять взрослым и детям, госпитализированным с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии (при развившейся дыхательной недостаточности).

"Ремдесивир" будет применяться только при тяжелом течении болезни

"Ремдесивир" будет применяться только при тяжелом течении болезни

"Ремдесивир" разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. в 2015 году. Препарат испытывался и применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения коронавирусных инфекций SARS и MERS.

"Мы хотим поблагодарить сотрудников, которые привели "Ремдесивир" к этому моменту, и многим нашим людям, которые были частью этого", – сказал гендиректор Gilead Sciences Дэниел О'Дэй.

Компания подарит больницам США 1,5 млн флаконов препарата.

Предварительные результаты исследования, проведенного властями США, показывают, что пациенты, которым давали "Ремдесивир", восстановились на 31% быстрее, чем пациенты, которым в рамках исследования давали плацебо.

По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) Энтони Фаучи, хотя улучшение на 31% не кажется полной победой, но это очень важное доказательство того, что лекарство может блокировать коронавирус.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что исследование "Ремдесивира" началось 21 февраля, в нем приняли участие 1063 человека в 68 клиниках в США, Европе и Азии.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Теги
лекарства вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
21
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости