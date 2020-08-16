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/ Общество

В США обнаружили новый симптом коронавируса

27.1т
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Постоянная икота может быть одним из симптомов коронавируса.

Об этом заявили американские ученые Гаррет Принс и Мишель Сегель из госпиталя Кук в Чикаго, опубликовав результаты своего исследования в журнале The American Journal of Emergency Medicine.

По словам ученых, постоянная икота при коронавирусе может быть вызвана поражением нерва, который расположен возле диафрагмы дыхательных путей. Они привели в пример случаи, когда у человека была икота и на нее не обратили внимание. Спустя время оказалось, что у этих людей подтвердился коронавирус.

Так, в чикагскую больницу обратился мужчина, у которого несколько дней была непрерывная икота, при этом типичных симптомов коронавируса у него не было.

Однако анализы показали у него COVID-19, причем легкие находились в состоянии серьезного разрушения. Несмотря на это, медикам удалось его вылечить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Великобритании назвали атипичные симптомы, которые могут сопровождать протекание коронавируса у людей из группы риска.

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Автор
Марина Погорилко Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
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