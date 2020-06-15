В США не увидели противовирусного эффекта в препарате, которым лечат COVID-19 в Украине

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) исключило гидроксихлорохин из списка препаратов для лечения коронавируса (COVID-19).
В документе, опубликованном на сайте FDA, говорится, что после изучения результатов клинических исследований гидроксихлорохина эксперты пришли к выводу, что препарат, скорее всего, не имеет никакого противовирусного эффекта.
США исключили гидроксихлорохин из списка препаратов для лечения COVID-19
Ранее в США в очередной раз поставили под сомнение эффективность разрекламированных президентом Дональдом Трампом таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для лечения COVID-19. В частности, исследователи заявили, что препарат повышает риск смерти для больных.
Сам Трамп объяснил, что принимает гидроксихлорохин "для профилактики" инфицирования коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения временно прекратила испытания гидроксихлорохина против COVID-19 в целях безопасности, однако затем объявила о возобновлении исследований препарата.
Как писал OBOZREVATEL, в апреле министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украину доставили 1400 упаковок препарата гидроксихлорохин.
После провала препарата Степанов сообщил, что в Украине соберется рабочая группа из медиков, которая будет решать вопрос о применении гидроксихлорохина в лечении коронавируса.
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