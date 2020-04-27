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/ Пульмонология

В США назвали дешевое лекарство, которым лечат от COVID-19

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Американские врачи тестируют дешевое средство от изжоги "Фамотидин", как лекарство против коронавируса COVID-19.

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Клинические испытания проходят в Нью-Йорке, сообщает Science.

Известно, что больным вводят "Фамотидин" внутривенно в девятикратной дозе. При этом все исследования держатся в тайне, чтобы другие больницы не стали массово закупать этот препарат.

Клинические испытания лекарства против COVID-19

Клинические испытания лекарства против COVID-19

"Если бы мы говорили об этом не с теми людьми или слишком рано, поставки лекарств исчезли бы", – пояснил бывший нейрохирург, отвечающий за исследования Кевин Трейси.

Всего в новом исследовании приняли участие 1174 пациента. Из них 187 с тяжелым случаем COVID-19, в том числе многие из них находятся на аппарате ИВЛ. Врачи пока не хотят говорить о результатах, пока не будет получены промежуточные результаты от первых 391 пациентов.

"Если препарат сработает, то мы узнаем через несколько недель", – добавил врач.

Применение лекарства основано на исследовании записей 6212 пациентов. Анализ данных показал, что госпитализированные пациенты с COVID-19, принимавшие фамотидин, умирали с частотой около 14% по сравнению с 27% у тех, кто не принимал препарат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США прекратили лечить пациентов с COVID-19 лекарством против малярии хлорохином после десятка летальных случаев.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
США Нью-Йорк
Теги
лекарства медицина
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