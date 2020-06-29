В США назвали четыре новых симптома коронавируса
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) добавил насморк, чихание, тошноту и диарею в список симптомов коронавируса.
Как передает Daily Mail, теперь в списке американского Центра насчитывается 12 признаков, которые могут свидетельствовать об инфицировании.
При этом в начале пандемии в США официально были признаны лишь 3 главных симптома: лихорадка, кашель и одышка.
Отмечается, что диарея и тошнота чаще бывают у молодых пациентов, среди которых в последнее время наблюдается рост заболеваемости.
Список признаков COVID-19, признанных CDC:
лихорадка, высокая температура
озноб
кашель
одышка или затрудненное дыхание
усталость
мышечная боль, ломота
головная боль
потеря вкуса, запаха
боль в горле
заложенность носа, насморк
тошнота, рвота
диарея, понос
Как писал OBOZREVATEL, в ВОЗ накануне заявили, пандемия коронавируса далека до завершения, распространение болезни в мире ускоряется.