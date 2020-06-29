В США назвали четыре новых симптома коронавируса

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) добавил насморк, чихание, тошноту и диарею в список симптомов коронавируса.

Как передает Daily Mail, теперь в списке американского Центра насчитывается 12 признаков, которые могут свидетельствовать об инфицировании.

При этом в начале пандемии в США официально были признаны лишь 3 главных симптома: лихорадка, кашель и одышка.

Отмечается, что диарея и тошнота чаще бывают у молодых пациентов, среди которых в последнее время наблюдается рост заболеваемости.

Список признаков COVID-19, признанных CDC:

лихорадка, высокая температура

озноб

кашель

одышка или затрудненное дыхание

усталость

мышечная боль, ломота

головная боль

потеря вкуса, запаха

боль в горле

заложенность носа, насморк

тошнота, рвота

диарея, понос

Как писал OBOZREVATEL, в ВОЗ накануне заявили, пандемия коронавируса далека до завершения, распространение болезни в мире ускоряется.

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