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/ Пульмонология

В США начались испытания на людях лекарства против COVID-19

2.1т
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В США разработали препарат против коронавируса (COVID-19) – LY-CoV555, который уже начали тестировать на людях.

Исследователи полагают, если лекарство будет эффективным, то его начнут массово применять уже этим летом, передает MIT Technology Review.

Сообщается, что препарат LY-CoV555 был создан на основе образцов крови пациента, который переболел вирусом в феврале этого года. Первые 32 пациента из различных больниц США получили препарат в различных дозах.

Разработка лекарства против COVID-19

Разработка лекарства против COVID-19

Отмечается, что лекарство не является вакциной и не обеспечит иммунитет на длительное время. Препарат лишь дает защиту от COVID-19 на несколько недель или месяцев.

LY-CoV555 разработали две фармацевтические компании Eli Lilly и AbCellera. На создание лекарство ушло всего три месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах заявили, что лекарство против COVID-19 может быть готово в течение ближайших шести месяцев.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
США
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