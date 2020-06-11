В США на людях испытали лекарство, не дающее заразиться COVID-19

В США на людях стали испытывать лекарство, которое может предотвращать инфицирование коронавирусом (COVID-19).

Разработкой препарата занималась компания Regeneron Pharmaceuticals Inc. Тестирование на людях началось в разных частях мира, передает CNN.

В компании отметили, что в случае успеха препарата, его выход на всемирный рынок запланирован на осень этого года.

Лекарство от COVID-19

"Мы создали уникальный противовирусный коктейль из антител, который потенциально может предотвратить заражение и лечить. Он также может не допустить "побег" вируса, что очень важно в разгар пандемии", – сообщил доктор Джордж Янкопулос.

Для испытания лекарства отобрали добровольцев и распределили их на четыре группы:

Пациенты, госпитализированных с COVID-19

Пациенты с симптомы болезни, но они не находятся не в больнице

Здоровые люди, которые находятся в зоне риска заражения

Здоровые люди, которые вступили в тесный контакт с больным коронавирусом

В новое лекарство от Regeneron входят антитела, которые показали лучший результат в борьбе с вирусом. Препарат должен начать лечить симптомы COVID-19 и стать защитой для защиты наиболее уязвимых категорий населения.

При этом ученые подчеркнули, что лечение антителами – это не вакцинация. Препарат не даст постоянную защиту от коронавируса. Но такая пассивная иммунизация действует мгновенно и потенциально может помочь в борьбе с пандемией до появления вакцины от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, медпрепарат фамотидин показал свою эффективность в борьбе против симптомов COVID-19.