В США испытали вакцину от COVID-19: первые выводы

В США обнародовали предварительные результаты испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на мышах.

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Ученые пришли к выводу, что даже одна ее доза способна защитить от вируса. При этом препарат не увеличивает риск тяжелого течения болезни, чего они ранее опасались. Результаты исследования, проведенного американской компанией Moderna, обнародованы на сайте bioRxiv.

В США испытали вакцину от COVID-19

Мышам вводили препарат по одному-два раза, в том числе дозы, которые считаются недостаточно сильными, чтобы вызвать защитный иммунный ответ. После этого их подвергали воздействию вируса.

Исследование показали, что субпротективные дозы не приводили к более тяжелому течению болезни, а защитить от вируса может даже одна доза. В то же время это не означает, что такие же результаты будут получены при исследованиях на людях.

Завершающая стадия испытаний запланирована на июль, в нем примут участие 30 тысяч человек.

Ученые опасались, что эта вакцина может вызывать более тяжелое течение болезни, что было главным препятствием для безопасного тестирования на большом количестве людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США на людях стали испытывать лекарство, которое может предотвращать инфицирование коронавирусом.