В США две компании начали испытание вакцины от COVID-19 на людях

Юрий Сергиенко Пульмонология 19:46, 5.05.2020 Обновлено: 19:58, 5.05.2020

Компании Pfizer и BioNTech в США приступили к тестированию вакцины от коронавируса COVID-19 на людях. Ее дозы уже начали доставлять.

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Если вакцина окажется эффективной и безопасной, то применять ее можно будет к концу года, пишет "Голос Америки".

Вакцина использует технологию матричной РНК. Она может стать одной из первых в мире.

Исследование, которое проводилось в США, является частью международной программы, проводимой в Германии, где расположена BioNTech. Испытания там начались еще в апреле.

По такой же технологии в США вакцину разрабатывает компания Moderna. Первый этап тестирования уже начат, следующий намечен на текущий квартал.

Как сообщал OBOZREVATEL, европейские ученые создали моноклональное антитело, которое способно победить коронавирус COVID-19 в лабораторных условиях. Это может помочь найти действенное лекарство от инфекции и остановить ее распространение.

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