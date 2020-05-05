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/ Пульмонология

В США две компании начали испытание вакцины от COVID-19 на людях

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Компании Pfizer и BioNTech в США приступили к тестированию вакцины от коронавируса COVID-19 на людях. Ее дозы уже начали доставлять.

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Если вакцина окажется эффективной и безопасной, то применять ее можно будет к концу года, пишет "Голос Америки".

Ждут к концу года: вакцину от COVID-19 начали тестировать на людях в США сразу две компании

Вакцина использует технологию матричной РНК. Она может стать одной из первых в мире.

Исследование, которое проводилось в США, является частью международной программы, проводимой в Германии, где расположена BioNTech. Испытания там начались еще в апреле.

По такой же технологии в США вакцину разрабатывает компания Moderna. Первый этап тестирования уже начат, следующий намечен на текущий квартал.

Как сообщал OBOZREVATEL, европейские ученые создали моноклональное антитело, которое способно победить коронавирус COVID-19 в лабораторных условиях. Это может помочь найти действенное лекарство от инфекции и остановить ее распространение.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
исследование
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