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/ Пульмонология

В США анонсировали вакцину от COVID-19 к ноябрю

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В США вакцина от COVID-19 может быть готова к использованию к ноябрю-декабрю 2020 года.

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Об этом в эфире CNN заявил ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи, передает "Интерфакс-Украина".

В США анонсировали вакцину от COVID-19 к ноябрю

"Я говорил в январе, что на это уйдет год-полтора... Я все еще думаю, у нас есть хорошие шансы на то, что, если все сложится, мы можем получить готовую к использованию вакцину к концу года, к ноябрю-декабрю", – подчеркнул эксперт.

В то же время, по данным Всемирной организаций здравоохранения, в мире сейчас проходят клинические испытания 10 вакцин.

В США разработкой вакцин занимается несколько компаний, среди которых Johnson & Johnson, Moderna и AstraZeneca.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцина, которую разрабатывает AstraZeneca, может стать доступной уже в 2021 году.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
США
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