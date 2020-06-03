В Сингапуре усомнились в эффективности вакцины против COVID-19

Тимур Григоренко Пульмонология 09:02, 3.06.2020 Обновлено: 09:54, 3.06.2020

В Сингапуре сообщили, что созданная вакцина против коронавируса (COVID-19) может не дать человеку долгосрочного иммунитета против болезни.

Такое предположение сделал министр национального развития Сингапура Лоуренс Вон, передает The Straits Times.

Чиновник добавил, что коронавирусная инфекция может стать эндемическим заболеванием. Поэтому всем странам нужно быть готовым к долгосрочной борьбы с болезнью.

Создание вакцины против COVID-19

Министр указал, что созданием вакцины занимаются многие страны и компании, над этой задачей, в том числе, работают и сингапурские власти и рассчитывают на прорыв в данной области. Но, по его словам, на разработку и массовое производство препарата может уйти больше года при самом оптимистичном сценарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США разработали препарат против COVID-19, который уже начали тестировать на людях.

Также в Нидерландах заявили, что лекарство против COVID-19 может быть готово в течение ближайших шести месяцев.

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