В симптомах COVID-19 обнаружены этнические различия: ученые нашли объяснение

Люди европейского происхождения почти в 3-6 раз чаще испытывают потерю обоняния (аносмия) и вкуса при заражении коронавирусной инфекцией, чем остальные жители Земли.

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В этом утверждают медики из США и Польши под руководством профессора университета штата Невада Кристофера фон Бартхельда. Их научная статья опубликована в электронной библиотеке medRxiv.

"Эти различия вряд ли связаны с эволюцией самого вируса, скорее с генетическими различиями между этническими группами", – поясняют специалисты.

В симптомах коронавируса найдены этнические отличия

В ходе исследования они подтвердили, что аносмия и потеря вкуса действительно являются самыми распространенными ранними симптомами коронавирусной инфекции. В частности, около 39% зараженных теряли способность распознавать запахи, тогда как потеря вкуса была характерна для 30% из них. В общем более 50% жаловались хотя бы на один или оба этих симптомы.

Правда, выяснилось, что проблемы с обонянием и вкусом поражали людей разной этнической принадлежности неодинаково. Например, азиаты или выходцы из Африки сравнительно редко страдали от этих симптомов (около 6-15%).

Европейцы чаще испытывают потерю обоняния и вкуса при COVID-19

При этом почти половина европейцев и американцев европейского происхождения страдали от потери обоняния (43%), и 38% из них оказывались лишены способности распознавать вкусовые ощущения при заражении COVID-19. Примечательно, что эти различия были менее выражены среди пациентов, страдавших от тяжелых форм коронавируса, чем среди носителей легкой формы инфекции.

По мнению специалистов, причиной этого может быть то, что обонятельные рецепторы европейцев вырабатывают больше молекул ACE2, которые вирус использует для проникновения в клетки. Ученые предполагают: это может объяснить то, почему пандемия COVID-19 по Европе и США распространялась значительно быстрее, чем это происходило в Китае и других азиатских странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые предполагают, что риск заражения пациента коронавирусом и смерти от него связан с генами, которые отвечают за группу крови, и особенностями иммунных реакций.

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