В Швеции обнаружили первый случай генетического изменения COVID-19, передавшегося в утробе матери

В городе Мальме (Швеция) у новорожденного обнаружили мутацию коронавируса, называемую A107G, спустя пять дней после его появления на свет. Ребенок заразился COVID-19 еще в утробе матери.

Женщина обратилась к медикам с жалобами на боль в животе. Медики заметили, что сердце ребенка сокращается аномально редко, что могло свидетельствовать о недостатке кислорода, пишет The Conversation.

Врачи провели экстренное кесарево сечение, анализы подтвердили низкий уровень кислорода в крови младенца. Мазки из горла показали, что и мать, и ребенок больны COVID-19.

Изначально геном вируса у матери и ребенка был идентичен, что доказывало заражение в утробе. Однако спустя пять дней произошла мутация, после которой вирус в организме ребенка изменился и содержал мутированную версию вместе с исходным штаммом от матери.

Это первый известный случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения. Оно могло быть вызвано контактом ребенка с внешней средой за пределами утробы матери.

Половина тканей плаценты была повреждена воспалением, на них обнаружили белок коронавируса.

Женщину выписали спустя четыре дня после родов, она быстро вылечилась от COVID-19. Недоношенный ребенок, который преждевременно родился на 34-й неделе, также смог победить вирус силами собственного иммунитета. У него выработались антитела и не было серьезных симптомов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили в водорослях вещество, которое может облегчить течение коронавируса.