В сеть попали советы медиков по борьбе с COVID-19 для тех, кто не хочет обращаться в больницу

Медики и специалисты в области здравоохранения подготовили ряд правил и рекомендаций, которые нужно соблюдать для людей, которые подозревают у себя COVID-19, но сразу не хотят обращаться к врачам.

Данное сообщение стало массово распространятся в сети. Медики описали несколько фаз проявления коронавирусной болезни.

Первые симптомы COVID-19:

зуд в горле

сухость в горле

сухой кашель

высокая температура или постоянная около 37 градусов

затрудненное дыхание

потеря запаха и вкуса

1 фаза

Симптомы вируса появляются с третьего дня после заражения:

боль в теле

боль в глазах

головная боль

рвота

диарея

насморк или заложенность носа

жжение при мочеиспускании

чувство лихорадки

царапины в горле (боль в горле)

Медики подчеркнули, что очень важно считать дни появления симптомов, указанных в пунктах 1-3. Врачи добавили, что необходимо пить много жидкости и принимать витамин С.

2 фаза

С 4-го по 8-й день – воспалительный процесс:

потеря вкуса и(или) запаха

усталость с минимальными усилиями

боль в груди (грудная клетка)

стеснение в груди

боль в пояснице (в области почек)

Медики акцентировали, что вирус может поражать нервные окончания. При этом у пациента может появиться усталостью и одышка, которуые необходимо различать:

Одышка – это когда человек сидит, не прилагая никаких усилий, и у него одышка.

Усталость – это когда человек пытается сделать что-то простое и чувствует усталость.

3 фаза

Исцеление, когда на 9-й день наступает фаза заживления, которая может длиться до 14-го дня (выздоровление).

Кроме того, врачи дали советы для профилактики болезни:

Прогулки на свежем воздухе под солнцем до 20 минут

Сон не менее 7-8 часов

Пить полтора литра воды в день

Все продукты должны быть горячими. Также рекомендуется потреблять больше щелочной пищи, превышающей кислотный уровень вируса, такие как бананы, лимон, авокадо, чеснок, манго, мандарин, ананас, апельсин.

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