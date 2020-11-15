В сеть попали советы медиков по борьбе с COVID-19 для тех, кто не хочет обращаться в больницу

Алексей Титофф Пульмонология 19:35, 15.11.2020

Медики и специалисты в области здравоохранения подготовили ряд правил и рекомендаций, которые нужно соблюдать для людей, которые подозревают у себя COVID-19, но сразу не хотят обращаться к врачам.

Данное сообщение стало массово распространятся в сети. Медики описали несколько фаз проявления коронавирусной болезни.

Первые симптомы COVID-19:

  • зуд в горле

  • сухость в горле

  • сухой кашель

  • высокая температура или постоянная около 37 градусов

  • затрудненное дыхание

  • потеря запаха и вкуса

1 фаза

Симптомы вируса появляются с третьего дня после заражения:

  • боль в теле

  • боль в глазах

  • головная боль

  • рвота

  • диарея

  • насморк или заложенность носа

  • жжение при мочеиспускании

  • чувство лихорадки

  • царапины в горле (боль в горле)

Медики подчеркнули, что очень важно считать дни появления симптомов, указанных в пунктах 1-3. Врачи добавили, что необходимо пить много жидкости и принимать витамин С.

2 фаза

С 4-го по 8-й день – воспалительный процесс:

  • потеря вкуса и(или) запаха

  • усталость с минимальными усилиями

  • боль в груди (грудная клетка)

  • стеснение в груди

  • боль в пояснице (в области почек)

Медики акцентировали, что вирус может поражать нервные окончания. При этом у пациента может появиться усталостью и одышка, которуые необходимо различать:

  • Одышка – это когда человек сидит, не прилагая никаких усилий, и у него одышка.

  • Усталость – это когда человек пытается сделать что-то простое и чувствует усталость.

3 фаза

Исцеление, когда на 9-й день наступает фаза заживления, которая может длиться до 14-го дня (выздоровление).

Кроме того, врачи дали советы для профилактики болезни:

  • Прогулки на свежем воздухе под солнцем до 20 минут

  • Сон не менее 7-8 часов

  • Пить полтора литра воды в день

  • Все продукты должны быть горячими. Также рекомендуется потреблять больше щелочной пищи, превышающей кислотный уровень вируса, такие как бананы, лимон, авокадо, чеснок, манго, мандарин, ананас, апельсин.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи нашли у коронавируса еще один тревожный симптом.

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