В России похвастались испытанием лекарства от COVID-19: препарат ранее признали опасным

Министерство здравоохранения России одобрило проведение финального этапа клинических испытаний препарата "Авифавир" для лечения COVID-19. Эксперты из других стран обнаружили опасность этого лекарства.

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Разработкой и доклиническими испытаниями в РФ занималась компания "Кромис" инновационного центра "Сколково", сообщает ТАСС.

"Разработка метода синтеза российской молекулы и доклинические испытания "Авифавира" компания "Кромис" проводила при грантовой поддержке фонда "Сколково", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе испытаний не было обнаружено побочных эффектов, а эффективность препарата была выше 80%. Следующий этап проведут на 330 пациентах с коронавирусом.

"Авифавир" произведен совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний "ХимРар". "Торговое наименование препарата "Авифавир". Международное непатентованное, группировочное или химическое наименование – "Фавипиравир".

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые провели испытания фавипиравира, по результатам которых пациенты выздоравливали уже через четыре дня. Однако эксперты из других стран выразили сомнение, что он окажется эффективным в случае тяжелого течения болезни, а некоторые даже не разрешили ввозить препарат.

По мнению японских исследователей, его применение может негативно отразиться на потомстве: препарат может вызывать патологии плода, потому его не следует использовать беременным или планирующим беременность женщинам. Также есть предположения, что он способен негативно влиять и на состав спермы, что также может стать причиной патологий ребенка.

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