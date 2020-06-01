Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

В России похвастались испытанием лекарства от COVID-19: препарат ранее признали опасным

Читать материал на украинском

Министерство здравоохранения России одобрило проведение финального этапа клинических испытаний препарата "Авифавир" для лечения COVID-19. Эксперты из других стран обнаружили опасность этого лекарства.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Разработкой и доклиническими испытаниями в РФ занималась компания "Кромис" инновационного центра "Сколково", сообщает ТАСС.

В России похвастались испытанием лекарства от COVID-19: препарат ранее признали опасным

"Разработка метода синтеза российской молекулы и доклинические испытания "Авифавира" компания "Кромис" проводила при грантовой поддержке фонда "Сколково", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе испытаний не было обнаружено побочных эффектов, а эффективность препарата была выше 80%. Следующий этап проведут на 330 пациентах с коронавирусом.

"Авифавир" произведен совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний "ХимРар". "Торговое наименование препарата "Авифавир". Международное непатентованное, группировочное или химическое наименование – "Фавипиравир".

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые провели испытания фавипиравира, по результатам которых пациенты выздоравливали уже через четыре дня. Однако эксперты из других стран выразили сомнение, что он окажется эффективным в случае тяжелого течения болезни, а некоторые даже не разрешили ввозить препарат.

По мнению японских исследователей, его применение может негативно отразиться на потомстве: препарат может вызывать патологии плода, потому его не следует использовать беременным или планирующим беременность женщинам. Также есть предположения, что он способен негативно влиять и на состав спермы, что также может стать причиной патологий ребенка.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости